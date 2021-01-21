РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Свыше 5,5 тысячи одиноко проживающих пенсионеров в подмосковном Красногорске получают ежемесячную выплату в размере 1 тысячи рублей, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения.

«В городском округе Красногорск 5 522 неработающих одиноко проживающих пенсионера, достигших возраста 65 лет и старше, получают ежемесячную выплату 1000 рублей», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Мера социальной поддержки для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше, - ежемесячная выплата в размере 1 тысячи рублей. Она установлена в Подмосковье с 1 мая 2020 года, в регионе ее получают более 223,6 тысячи жителей. Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно.

Если данная выплата не была назначена автоматически, необходимо обратиться по предварительной записи в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Жители Красногорска могут обратиться за консультацией по телефону: 8(498)602-19-26.