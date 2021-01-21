РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Почти 500 жителей подмосковного Красногорска воспользовались средствами регионального материнского капитала для получения ежегодной выплаты, образования детей и улучшения жилищных условий, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения.

«В городском округе Красногорск за 2020 год правом на средства регионального материнского капитала воспользовались 493 человека», - сообщила начальник Красногорского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Лилия Гордон.

Она пояснила, что 276 человек воспользовались правом на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей. Еще 78 человек - на получение образования ребенком и 139 человек - на улучшение жилищных условий.

Всего в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в Подмосковье средствами регионального материнского капитала распорядились 20 543 семьи.

Из них 7 381 семья – на улучшение жилищных условий, 2 435 семей – на образование детей, 10 727 семей – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей.

Жители Красногорска могут получить консультацию по телефону: 8(498) 602-19-26.