РИАМО - 21 янв. Прокуратура инициировала проведение проверки после ДТП с участием рейсового автобуса в Электростали, где пострадали шесть человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Московской области.

«Проведение проверки поручено прокуратуре города Электросталь Московской области», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в угол здания. Пострадали шесть человек.

Авария произошла около 8:00 в четверг.