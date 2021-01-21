РИАМО - 21 янв. Прокуратура инициировала проведение проверки после ДТП с участием рейсового автобуса в Электростали, где пострадали шесть человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Московской области.
«Проведение проверки поручено прокуратуре города Электросталь Московской области», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в угол здания. Пострадали шесть человек.
Авария произошла около 8:00 в четверг.
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