РИАМО - 21 янв. Шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса Электростали, их состояние в настоящий момент уточняется, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло утром в четверг на пересечение улиц Николаева и Тевосяна. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в угол здания.

«В ДТП с участием автобуса, по уточненным данным, пострадали шесть человек. Их состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.

Ранее областной главк МЧС сообщал о четырех пострадавших в аварии.