РИАМО - 21 янв. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм».
По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.
«Ощутимо снизилась и госпитализация — 1,2-1,3 тысячи человек в день против 1,5-1,8 тысячи в предпраздничные и праздничные дни. Ситуация <…> внушает осторожный оптимизм», — написал Собянин на своем персональном сайте.
Мэр добавил, что в городе в настоящий момент свободно 9 тысяч коек, а в коронавирусных госпиталях лечатся 11,8 тысячи пациентов.
Собянин выразил надежду на дальнейшее улучшение эпидемиологической ситуации в городе. Именно при этом условии можно будет планировать дальнейшее смягчение ограничений по коронавирусу, подчеркнул он.
Градоначальник также призвал горожан проходить вакцинацию от Сovid-19 и продолжать соблюдение масочного режима.
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Текстовая трансляция
21 ЯНВАРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.
- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.
- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.
- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.
- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.
- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.
- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.
- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.
- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.
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