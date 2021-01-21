РИАМО - 21 янв. Детские развлекательные центры, комнаты в торговых центрах и дневные лагеря возобновляют свою работу в столице с 22 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и других аналогичных мест», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Число посетителей, которое может находиться в данных учреждениях, включая детей и взрослых, должно составлять не более 50% от общей вместимости объекта.

Кроме того, с 22 января колледжи, учреждения допобразования и спортшколы Москвы возобновляют очное обучение. Возобновляется также работа музеев, библиотек, а также проведение культурно-досуговых и развлекательных мероприятий.

При этом домашний режим для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями сохранился. Осталось в силе и требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы. В прежнем режиме работают кафе, бары, рестораны и караоке.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.