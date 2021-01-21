РИАМО - 21 янв. Столичные кинотеатры и концертные залы теперь могут принимать до 50% посетителей от своей общей вместимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50% общей вместимости зала», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 22 января возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений города.

Кроме этого, возобновляют работу детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и детские комнаты в ТЦ. Колледжи, учреждения допобразования и спортшколы возобновляют очное обучение. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

При этом домашний режим для горожан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями сохранился, как и запрет на работу общепита и развлекательных заведений по ночам.

Осталось в силе и требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.