РИАМО - 21 янв. С 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек и других культурных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий», — написал Собянин на своем персональном сайте.

При этом число посетителей в учреждениях не должно превышает 50% от их общей вместимости.

В Москве смягчили ряд действующих ограничений по коронавирусу.

В частности, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах выросло с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновляют работу детские развлекательные центры и лагеря дневного пребывания.

Колледжи, учреждения допобразования и спортшколы возобновляют очное обучение с 22 января.

При этом домашний режим для горожан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями сохранился.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.