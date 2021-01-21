РИАМО – 21 янв. Жителям столицы напомнили о том, что нужно провести поверку индивидуальных приборов учета воды, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

«Первого января 2021 года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством Российской Федерации в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, поскольку процедура поверки требует непосредственного нахождения специалиста в жилом помещении», — говорится в сообщении.

Запрет ввели с 6 апреля прошлого года. В этот период для оплаты использовались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом.

Теперь УК и ресурсоснабжающие компании не принимают подобные показания. Нужно как можно быстрее сделать поверку.

Время, когда нужно сделать поверку, указано в паспорте счетчика. Сроки проведения поверки можно посмотреть в бумажной версии единого платежного документа, при подаче показаний счетчиков на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, уточнить сроки можно по телефону +7 (495) 539-59-00.

С помощью реестра на сайте Росаккредитации можно выбрать организацию для поверки. Для того, чтобы выбрать работающие в столице компании, нужно указать Москву в поисковой строке.