РИАМО - 21 янв. В Сергиево-Посадском городском округе задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении и выращивании марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является марихуаной массой 6 граммов», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В автомобиле у мужчины обнаружены и изъяты еще пять пакетов с аналогичным содержимым массой более 40 граммов.

Выяснилось, что молодой человек на участке в деревне Машино оборудовал морской контейнер под лабораторию по культивированию наркосодержащих растений. Для этого он закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое оборудование.

«При обыске полицейские обнаружили и изъяли 16 кустов конопли и <...> более 800 граммов марихуаны», — добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу.