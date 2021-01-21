РИАМО - 21 янв. Рейсовый автобус врезался в угол здания в городском округе Электросталь, пострадали четыре человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

ДТП произошло утром в четверг на пересечение улиц Николаева и Тевосяна. Водитель автобуса не справился с управлением.

«В настоящее время оказывается медпомощь на месте ДТП. Остальные пассажиры убыли к месту следования другим транспортом. В результате происшествия движение на дороге не перекрывалось, розлива топлива и возгорания нет», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ДТП привлекали шесть единиц техники и 20 спасателей.