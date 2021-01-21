РИАМО - 21 янв. Ансамбль Рижского вокзала столицы включен в реестр культурного значения регионального значения, теперь он находится под охраной государства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса», — отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что Рижский вокзал является ярким представителем псевдорусского стиля. Отличительным признаком этих зданий является использование элементов древнерусского зодчества. Например, на фасадах можно увидеть арочные ниши, украшенные витыми и гладкими полуколонками с бусинами.

Создание ансамбля завершилось в 1899 году в ходе строительства Московско-Виндавской железнодорожной линии, которая была призвана соединить Центральную Россию с незамерзающими портами Балтийского моря.

Вплоть до середины 1930-х годов вокзал назывался Виндавским по латвийскому городу Виндава. Потом он стал Балтийским, а с 1942 года — Ржевским. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году.