РИАМО - 21 янв. Авиакомпания «Аэрофлот» выступила с инициативой уменьшить размеры габаритов провозимого пассажирами багажа на 20%, благодаря чему перевозчики смогут увеличить свои доходы, пишет в четверг газета «Известия».

Согласно данным источников издания, «Аэрофлот» направил в Минтранс РФ предложение внести изменение в федеральные авиационные правила (ФАП), снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.

«Представитель Минтранса подтвердил <…> факт обсуждения изменений правил провоза багажа, при этом отметив, что вопросы внесения изменений в ФАП требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями», — говорится в материале.

Эксперты считают, что на такой шаг главный авиаперевозчик страны решился из-за серьезного кризиса в отрасли. Пассажиропоток отечественных авиакомпаний, по данным Росавиации, сократился на 46% в 2020 году, а общие потери составили, предположительно, от 250 до 400 миллиардов рублей.

Аналитики уверены, что авиакомпании потеряли много средств и теперь хотят отыграться за счет доплаты за превышение норм багажа.

Иностранные компании, в числе которых, к примеру, Lufthansa, Air France, Qatar Airways и United Airlines широко используют нормы провоза багажа размером 158 сантиметров.

При этом специалисты подчеркивают, что если указанные нормы будут введены, то российские пассажиры отреагируют на это весьма негативно. В свою очередь, это может спровоцировать рост числа конфликтных ситуаций.​