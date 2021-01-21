РИАМО - 21 янв. За прошедшие новогодние праздники онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья» посетили свыше 100 тысяч человек, благодаря сервису можно узнать о жизни своих предков в период с 1772 по 1917 годы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С момента запуска онлайн-сервиса «Моя семья» его уже посетили более 100 тысяч человек, которые изучили более миллиона страниц метрических книг. Сервис открыли в преддверии новогодних праздников, поэтому у горожан была прекрасная возможность не выходя из дома узнать больше о своих предках», — подчеркнула заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с метрическими книгами можно и вживую. Для этого необходимо посетить читальные залы городского Главархива, которые находятся на Профсоюзной улице. Там специалисты ответят на все вопросы.

На сегодняшний день в залах соблюдаются все санитарные нормы — столы в помещении находятся только на разрешенном друг от друга расстоянии, а в самом помещении регулярно проводится дезинфекция.

Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива>>