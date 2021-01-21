РИАМО - 21 янв. За прошедшие новогодние праздники онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья» посетили свыше 100 тысяч человек, благодаря сервису можно узнать о жизни своих предков в период с 1772 по 1917 годы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ознакомиться с метрическими книгами можно и вживую. Для этого необходимо посетить читальные залы городского Главархива, которые находятся на Профсоюзной улице. Там специалисты ответят на все вопросы.
На сегодняшний день в залах соблюдаются все санитарные нормы — столы в помещении находятся только на разрешенном друг от друга расстоянии, а в самом помещении регулярно проводится дезинфекция.
Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии