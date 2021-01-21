РИАМО - 21 янв. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает новую образовательную программу по развитию карьеры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект был выбран на голосовании на портале «Активный гражданин», в котором приняли участие более 190 тысяч человек.

«В 2020 году 3,5 тысячи вебинаров и тренингов «Технограда» прошли около 160 тысяч человек. При этом учебную программу комплекса ежегодно корректируют, подстраивая ее под актуальные запросы рынка труда и работодателей. Обучение проводится по тем направлениям, где зафиксирован самый высокий спрос на специалистов», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Почти 20% граждан, принимавших участие в опросе, высказались о том, что в программу необходимо включить занятия по трудоустройству граждан старше 45 лет. Еще более 17% респондентов высказались за создание программы «Как составить привлекательное резюме». А тема «Тренировка навыков прохождения собеседования» показалась интересной для 15% участников голосования.

Все занятия будут проходить онлайн с 25 января. Участников ожидают виртуальные встречи по выбранным темам. Желающих принять в них участие просят предварительно зарегистрироваться.