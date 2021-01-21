РИАМО - 21 янв. Пробки на столичных дорогах в настоящий момент оцениваются в три балла, на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и внешней стороне МКАД перед Осташковским шоссе.

«Нормально едут Мичуринский проспект, Кутузовский проспект и проспект Генерала Дорохова», — говорится в сообщении.

Две самые проблемные магистрали к этой минуте — Рязанский проспект и шоссе Энтузиастов. Рязанский проспект движется с переменным успехом от Паперника до Нижегородской из-за дорожных работ, которые проводятся в левой полосе.

Шоссе Энтузиастов традиционно стоит на участке от 1-ой Владимирской до Авиамоторной. Еще один затор зафиксирован на внешней стороне МКАД перед Осташковским шоссе. Тут поток также задерживают дорожные работы в левых рядах обоих направлений.

Общая длина заторов в городе на текущий момент составляет 54 километра.