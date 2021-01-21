РИАМО - 21 янв. Городская клиническая больница имени Ерамишанцева вошла в инсультную сеть столицы, это уже 12-е медучреждение сети, где пациентам оказывают экстренную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф — цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы, и в кратчайшие сроки доставить туда пациента», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Инсультная сеть объединяет больницы города с высокотехнологичным оборудованием для помощи пациентам с подозрением на инсульт. В таких центрах специалисты могут в кратчайшие сроки приступить к операции.

ГКБ имени А.К. Ерамишанцева стала 12-м стационаром инсультной сети. Создание и расширение инсультной сети в городе повышает доступность экстренной высокотехнологичной медицинской помощи для москвичей.