РИАМО - 21 янв. Количество самозанятых граждан в Москве выросло в 2,5 раза за прошлый год, по состоянию на 1 января 2021 года их в городе насчитывается около 479 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди самозанятых числятся работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, а также предприниматели.

Он добавил, что в прошлом году от налога на профессиональный доход в бюджет столицы поступило 1,17 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что доход самозанятых продолжает расти — в прошлом году он увеличился на 15 процентов и составил около 120 миллиардов рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году. С октября 2020-го он действует во всей России. Это приоритетное направление нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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