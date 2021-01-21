РИАМО - 21 янв. С момента запуска туристического сервиса Russpass его услугами воспользовались более 700 тысяч путешественников, с его помощью можно строить маршруты по Москве и РФ, покупать билеты на разные виды транспорта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Кроме того, с помощью сервиса можно забронировать места в отелях, спланировать экскурсии и зарезервировать столики в ресторанах и кафе.

«Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. За полгода им воспользовались свыше 700 тысяч человек, в базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что сейчас не самое благоприятное время для путешествий, но в значительной степени данная работа направлена на перспективу.

«Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности», - подчеркнула Сергунина.

По ее словам, современные цифровые инструменты становятся незаменимыми в большом числе отраслей, в том числе и в туризме. Поэтому столица вместе с другими регионами РФ развивает турсервис Russpass.

Сергунина добавила, что сейчас соглашения о сотрудничестве с данным сервисом подписали 82 региона, а 58 представили свои турпрограммы.

В пандемию коронавирусной инфекции жители многих стран мира перешли к постоянному использованию онлайн-сервисов. На сегодняшний день границы многих стран закрыты, а в туризме формируется очень большой отложенный спрос.

Как уточнил представитель комитета по туризму Москвы, развитие Russpass позволит российской столице и другим городам РФ подготовиться, чтобы уверенно конкурировать за интерес путешественников после снятия ограничений на поездки за границу.

В последнее время в сервисе внедрили несколько новых опций. Там появился спецраздел «Автопутешествия», с помощью которого можно составить интересный маршрут, а также забронировать места в ресторанах столицы и регионов. С осени прошлого года там можно пополнять транспортную карту «Тройка», что удобно для туристов, планирующих поездку в Москву.

Сервис Russpass также поддерживает участников индустрии туризма и гостеприимства. Компании данных сфер деятельности могут найти на портале новых клиентов. Сейчас у сервиса около 300 партнеров.

На сегодняшний день сервис работает на русском и английском языках. Запланировано также добавить и другие языки.

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