РИАМО - 21 янв. Более 3 тысяч домов планируют заменить в 2020 году в Москве в рамках программы капремонта, лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3005 лифтов», — отметил Бирюков.

Он уточнил, что с 2018 года лифты меняют в столичных домах после 25-летней службы. За 10 лет в домах Москвы появились свыше 36 тысяч лифтов.

При этом, если в одном подъезде предусмотрено несколько лифтов, то их меняют по очереди.

На текущий момент в столичных многоэтажках установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков их замены.