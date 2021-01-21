РИАМО - 21 янв. В Москве и Подмосковье в четверг будет облачная погода со снегом, температура местами составит до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столицу и область пересечет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, пройдет снег», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в этот день в Москве будет колебаться от минус 6 до минус 4 градусов, а в Подмосковье — от минус 8 до минус 3 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.