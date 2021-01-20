РИАМО - 20 янв. Московский городской суд в среду продлил арест отстраненного от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля до 24 апреля 2021 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«В Московском городском суде удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля 2021 года в отношении Арашукова Рауфа, Арашукова Рауля», - сказал собеседник агентства.

Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Экс-сенатору вменяют особо тяжкие преступления — участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также правоохранители задержали советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».