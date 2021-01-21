РИАМО – 21 янв. В четверг торговом центре «Мега Химки» откроется пункт мобильной вакцинации от коронавирусной инфекции, это будет первый пункт вакцинации в ТЦ в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пройти вакцинацию могут совершеннолетние граждане без противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

«Наша задача сейчас – сделать вакцинацию против Covid-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах – это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Прививки будут делать сотрудники Химкинской больницы. Записываться на прививку в этом пункте не нужно. Пройти вакцинацию можно будет с 12 до 22 часов каждый день. Пункт вакцинации будет находиться в центре культуры на первом этаже. За день привиться там смогут не менее 50 человек.

Пройти вакцинацию от Covid-19 также можно в поликлинике. Записаться можно на сайте госуслуг, по телефону 122 и в поликлинике.

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье прошли более 31 тысячи жителей. В их числе и граждане старше 60 лет.

Сейчас в регионе более 90 прививочных пунктов. К весне их количество увеличится до 220. Кроме того, в области работают 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid-19.

Прививка от коронавируса делается в два этапа. Это обеспечивает стойкий и длительный иммунитет. Вторая прививка в рамках вакцинации делается через три недели после первой.​

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Более 375 тыс доз вакцины «Спутник V» вошло в оборот на текущей неделе. Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.