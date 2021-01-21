РИАМО – 21 янв. В четверг Московская областная дума проведет первое заседание весенней сессии, на нем планируют рассмотреть вопросы активных видов туризма, внесение изменений в закон «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области» и другие законодательные инициативы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В целом в приоритетах нашей деятельности на предстоящее время – в первую очередь социальная поддержка. Несмотря на то, что экономика региона пострадала из-за коронавируса, мы продолжим изыскивать законодательные возможности, чтобы дополнительно поддержать наших граждан в этот непростой период», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что также важной темой является поддержка волонтеров. Особое внимание уделят и поддержке предпринимательства.

Мособлдума также продолжит работу в сфере экологии. Важным стал вопрос правильной утилизации медицинских отходов. Помимо этого, вступит в силу закон об обращении со строительным мусором. Особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок.

Еще во время весенней сессии региональный парламент рассмотрит законопроекты, посвященные развитию научного потенциала Подмосковья.

Брынцалов уточнил, что актуальными остаются вопросы перехода на удаленную работу, благоустройства, обеспечения учеников младших классов горячим питанием, развития туризма в области.

Мособлдума также займется правовым регулированием вопросов, связанных с реновацией в регионе. Так, в конце прошлого года в России были внесены изменения в законодательство, которые устанавливают механизм комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки, предусматривают расселение аварийных домов (речь идет о реновации).

Председатель регионального парламента отметил, что это предполагает большую работу по правовому регулированию ряда вопросов для Подмосковья. Основную часть этой работы планируют провести в 2021 году. При этом тему реновации Московская областная дума начала прорабатывать уже в 2020 году.