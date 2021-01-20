РИАМО - 20 янв. Обновленная услуга по предоставлению неразграниченной земли в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям и казенным предприятиям заработала на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Постоянное (бессрочное) пользование позволяет использовать земельные участки, но не разрешает распоряжаться ими - продавать, сдавать в аренду и другое. Услуга достаточно популярная - в среднем в год за предоставлением земли в бессрочное пользование обращаются порядка 1 тысячи юридических лиц, которые за 15 рабочих дней могут оформить земельный участок в пользование», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Адигамова добавила, что обновление услуги упростило специалистам органов местного самоуправления обработку документов и расширило возможности межведомственного взаимодействия для получения актуальной информации по имуществу.

Услугой на получение госземли могут пользоваться только государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные или автономные), а также казенные предприятия.