РИАМО - 20 янв. В прошлом году на территории Москвы удалось пресечь деятельность 65 нелегальных игорных заведений, закрытие сопровождалось изъятием у заведений игрового оборудования, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«В 2020 году было выявлено и закрыто десять нелегальных казино (в 2019 году – 14) и шесть залов игровых автоматов (в 2019 году – 19). При этом в отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено 42 уголовных дела (в 2019 году – 39)», – говорится в сообщении.

В течение прошлого года у организаторов изъяли 1,46 тысячи единиц оборудования, что на 20 единиц меньше, чем в 2019 году. Координацией процесса утилизации игрового оборудования, которое не представляло собой доказательство по уголовным делам и административным производствам, занимался департамент регбезопасности и противодействия коррупции.

Таким образом, в 2020 году 1943 единицы игрового оборудования были утилизированы. Годом ранее их количество составило 1354 единицы.

На текущий момент установлен контроль за помещениями, которые ранее занимали незаконные игорные заведения. В прошлом году на контроле находились 216 адресов, а в 2019 году – 209.

На особом внимании числятся вопросы незаконных игр, которые проводятся в букмекерских конторах под видом ставок на спортивные мероприятия. Так, в 2020 году правонарушения выявили в десяти букмекерских конторах, что на две единицы меньше, чем в 2019 году.

Также проводится регулярный мониторинг разрешенных игорных заведений, а именно, пунктов приема ставок букмекерских контор и мест распространения билетов всероссийских государственных лотерей.

На текущий момент адресная база включает в себя 374 пунктов приема ставок букмекерских контор и 395 мест распространения билетов государственных лотерей.

Контроль за соблюдением решения мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор с 31 марта по 13 июля 2020 года в связи с Covid-19 проводился каждый день.