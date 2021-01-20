РИАМО - 20 янв. Подмосковье на Международной выставке оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech представит порядка 15 компаний региона, выставка пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 26 по 29 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии планируют поучаствовать свыше 5 тысяч профессионалов, которые представляют предприятия, где перерабатывается и производится молочная продукция. Также участниками выставки могут стать представители интернет-площадок из 76 регионов РФ и 38 зарубежных стран.

«Назову несколько крупных наших экспонентов. Это - «Гигамаш» из Раменского, подольский «Молмаш Комплект», «Ногинский завод», «Техноком» из Электростали, «Пром Упак» из Чехова и другие. Руководители подмосковных предприятий и отраслевые специалисты региона планируют принять активное участие в деловой программе выставки», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что производители региона поделятся опытом с другими производителями, получат информацию от ключевых фигур молочной отрасли, пообщаются с ними, а также найдут клиентов и партнеров.

Выставку откроет Воскресенский. Он обратится к участникам, а также представит экспонентов региона.

Также исполняющий обязанности министра станет участником пленарной сессии, которая пройдет в день открытия выставки с ведущими спикерами отрасли и представителями власти.

Открытие выставки состоится 26 января в Красногорске. Местом проведения выбран МВЦ «Крокус Экспо».