РИАМО - 20 янв. Звезду Дарвина, или Рождественскую орхидею, или Ангрекум полуторафутовый представили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», цветок имеет пряный ночной аромат, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Орхидея цветет в природе в декабре-январе, поэтому ее назвали Рождественской. Ее цветок похож на звезду или комету, он белого цвета, а гладкая поверхность отражает свет даже в темноте, что создает эффект свечения. Это сделано для удобства ночных опылителей. Особенностью цветка является очень длинный шпорц-нектарник, он достигает до 43 сантиметров в длину. Запах Звезды Дарвина включает в свой состав 39 химических элементов.

«Именно Чарльз Дарвин предположил, что Ангрекум должен опыляться какой-то ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка. В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как возможность существования насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком казалось на тот момент абсурдом. Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani», - говорится в сообщении.

Орхидеи растут на острове Мадагаскар. Сейчас из количество резко сокращается.

В Ботаническом саду МГУ представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России – более тысячи видов тропических орхидей и более 50 из умеренного и холодного климата. В этом году коллекция пополнилась пятью редчайшими видами орхидей. Их можно найти в Пальмовой оранжерее.

«Аптекарский огород» работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход платный.