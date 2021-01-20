РИАМО - 20 янв. Руководству социальной сети «ВКонтакте» направлено требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий», - говорится в сообщении.

На основании требования Генпрокуратуры РФ в соцсеть было направлено уведомление о недопущении распространения сообщений, которые направлены на вовлечение детей в опасные для их жизни и здоровья противоправные мероприятия.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сервиса TikTok прекратить призывы к участию детей в противоправных акциях. ​