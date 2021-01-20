РИАМО - 20 янв. В Московской области началось голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», сбор предложений проводят на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Подобного рода общение дает возможность получить обратную связь от жителей, узнать, где есть пробелы и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности в каждом муниципалитете региона», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Проект позволяет проголосовать за установку камер видеонаблюдения в общественных местах, увеличение количества устройств уличного освещения, организацию дополнительного патрулирования полиции и другое.

Голосование продлится до 20 февраля. Для участия в сборе предложений необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА или популярных соцсетей.