РИАМО - 20 янв. Специалисты музеефицируют фрагменты служебного корпуса усадьбы Воронцово, сейчас здание находится в руинах и не эксплуатируется, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание находится по адресу: Воронцовский проезд, дом 9. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

«Служебный корпус усадьбы Воронцово включен Мосгорнаследием в государственную программу «Культура Москвы». Сохранившиеся фрагменты здания будут законсервированы и музеефицированы. Специалисты переберут верхние ряды кладки, воссоздадут белокаменный цоколь, проведут работы по устройству кирпичного цоколя, отмосток, зондажей. Также они установят информационные стенды, на которых будет дана справочная информация по Воронцовскому парку, служебному корпусу усадьбы и по археологическим находкам», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Сейчас здание в руинах и не используется. Утрачены почти все элементы здания, стены отсутствуют более чем на 90%. Небольшие фрагменты остались на северной и восточной стороне.

Согласно проекту, в служебном корпусе также уложат полы из клинкерного кирпича и установят приствольные решетки. Окружающую территорию благоустроят, и установят вокруг строения архитектурную подсветку.