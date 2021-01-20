РИАМО - 20 янв. На Волгоградском проспекте в столице восстановили движение транспорта в сторону области, ранее там все полосы перекрыли из-за ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в районе владения 44Б на Волгоградском проспекте столкнулись четыре машины. Также из-за дорожной аварии в сторону центра занята одна полоса.

«Движение в сторону области восстановлено», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом районе сейчас движение транспорта практически свободно, есть небольшие затруднения на участке длиной около 270 метров.