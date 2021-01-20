РИАМО - 20 янв. В 2020 году министерство социального развития Подмосковья обработало более 2,8 миллиона заявлений на соцуслуги, из них 1,6 миллиона касались поддержки в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел расширенное заседание, на котором обсудил, какие соцуслуги на сегодняшний день можно получить в электронном виде. Заместитель министра социального развития региона Андрей Кирюхин отметил, что всего жители Московской области могут получить 102 соцуслуги: 12 в электронном виде, 62 в МФЦ и 28 онлайн с одним посещением МФЦ.

«Из 12 услуг, которые можно получить полностью электронно, пять направлены на помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

По каждой из этих услуг количество заявлений было следующим: адресная помощь гражданам, находящимся на самоизоляции, - 1,2 миллиона заявлений; назначение ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет - 196,1 тысячи; содействие гражданам в поиске работы, а работодателям – в подборе сотрудников - 143 тысячи; обеспечение льготными средствами индивидуальной защиты - 59 тысяч; компенсация одиноким пенсионерам старше 65 лет - 32,9 тысячи.

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Электронные соцуслуги

В 2020 году в электронном виде предоставили следующие услуги: ежемесячная выплата на обеспечение питанием беременных, кормящих матерей и детей до 3-х лет - 296 тысяч заявок; выплата на приобретение предметов по уходу за новорожденными или получение подарочной коробки - 48,5 тысяч; подарочные наборы в связи с юбилеем (80-летием и последующими юбилеями) – 38 тысяч; путевки для отдельных категорий граждан - 24,3 тысячи; организация отдыха детей на каникулах - 11 тысяч; профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных – 1958; организация проведения оплачиваемых работ - 887.

В электронный вид перешли услуги: компенсация ЖКУ; обеспечение школьной формой; получение удостоверения многодетной семьи; реализация материнского капитала; социальное обслуживание; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; санаторно-курортные путевки; компенсация расходов за проезд к месту лечения и обратно; компенсация ОСАГО инвалидам; пособия и компенсации гражданам при возникновении поствакционных осложнений; регистрация трехсторонних соглашений, коллективных договоров; обеспечение бесплатным проездом к месту лечения и обратно; субсидия ЖКУ; выплаты на детей от 3 до 7 лет; выплаты на первого ребенка.

С помощью мобильного приложения «Соцуслуги» в 2020 году было подано 57 тысяч заявлений. В приложении есть семь разделов: «Активное долголетие»; «Прокат средств реабилитации»; «Социальное такси в Подмосковье»; «Социальные сиделки»; «Ближайшие центры»; «Волонтерская помощь»; «Полезные сервисы и приложения».

Обеспечение занятости

Через портал «Работа в России» для регистрации в качестве безработного прошло 235,46 тысячи заявлений, по ним безработными признали 174 954 человека.

Сейчас ведется активная работа по набору недостающих кадров в центры занятости. Например, на 17 человек увеличился штат Единого выплатного центра Минсоцразвития Московской области. Теперь там работают 64 человека.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

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- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

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- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

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