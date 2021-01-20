РИАМО - 20 янв. В прошлом году работники подмосковного «Центра мемориальных услуг» провели свыше 3,4 тысячи консультаций по вопросам погребения, а также похоронного дела в МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Благодаря таким выездным консультациям повышается качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что все категории граждан обладают возможностью получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве России и Подмосковья в сфере погребения и похоронного дела. Таким образом, риск оказаться жертвой мошенников в этой сфере значительной снижается.

Консультанты учреждения посетили 56 муниципальных образований региона.

Жители Подмосковья в основном интересовались, как оформить удостоверение на захоронение, как получить социальное пособие на погребение, как установить надмогильное сооружение.

При возникновении вопросов можно связаться с консультантами центра по телефону: +7 (498) 568-99-99.