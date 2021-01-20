РИАМО - 20 янв. В прошлом году в Подмосковье зарегистрировали свыше 1,3 тысячи отравлений алкоголем, что в 1,3 раза меньше (или 25,4%), чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В 2020 году 72,5% зарегистрированных случаев отравлений закончились летальным исходом. Большинство отравившихся – взрослые (95%).

«Регистрируются случаи алкогольных отравлений среди детей в возрасте от 0 до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет. Их было на территории Московской области за 2020 год – 35 и 31 соответственно, три случая алкогольного отравления детей в возрасте от 0 до 14 лет закончились летально», - говорится в сообщении.

В структуре смертности 88,8% составляют отравления этанолом. В этих случаях отравления и смерть наступают из-за хронического чрезмерного употребления алкоголя.

Еще 46 человек отравились спиртосодержащими жидкостями, которые не предназначены для приема внутрь.