РИАМО - 20 янв. Взаимодействие 828 управляющих компаний Подмосковья с Госжилинспекцией будет проходить в электронном виде, это 92% от всех УК региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Для жителей Подмосковья это – возможность решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в управляющую организацию и заполнения бумажных документов, что особенно доказало свою актуальность в период противоэпидемических ограничений. Для УК своевременная и качественная отработка заявок означает возможность избежать штрафов и в целом снизить административную нагрузку на свой бизнес», - сказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Новые правила определяют порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области. Соглашения заключили УК из всех округов региона, больше всего их в городских округах: Балашиха (78), Красногорск (67), Одинцовский (61), Химки (44), Подольск, Мытищи и Щелково (по 37).

Госжилинспекция принимает заявки и контролирует их исполнение по 149 тематикам. УК обязана принять жалобу в течение суток, а затем решить проблемы в указанные классификатором сроки. Если жильца не устраивает качество проведенных работ, то он может не согласовывать отчет о проведенных работах.

Только когда сроки истекли, а работы не закончены, Госжилинспекция вправе проводить проверки и привлекать УК к административной ответственности.

Федина считает, что это позволит сократить количество проверок и освободит время для предотвращения нарушений.