РИАМО - 20 янв. В правила землепользования и застройки на участке промзоны Зеленограда внесли изменения, теперь там разрешено построить автомойку и шиномонтаж, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок площадью 0,1 гектара находится в ЗелАО на пересечении улицы Конструктора Гуськова и проспекта Генерала Алексеева. На участке разрешено построить автомобильную мойку с магазинами сопутствующей торговли и мастерскую для ремонта и обслуживания автомобилей. Суммарная площадь объектов составит 530 квадратных метров.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас на данном участке отсутствует застройка.