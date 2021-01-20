РИАМО - 20 янв. В сервис TikTok направлено требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия», - говорится в сообщении.

В сервисе распространяются материалы, в которых несовершеннолетних пользователей призывают участвовать в незаконных протестных массовых акциях.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», - подчеркивается в уведомлении.

Роскомнадзор также обратился ко всем соцсетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения подобной информации. Данные мероприятия сопряжены с опасными для детей последствиями. ​