РИАМО - 20 янв. Подведены итоги использования квадрокоптеров для охраны подмосковных лесов от пожаров, в 2020 году для тушения их использовали 100 раз, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В парке беспилотных летательных аппаратов ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» находится 50 дронов Mavic, Phantom и Mavic 2 Enterprise Dual.

«С помощью них в 2020 году было обнаружено девять лесных пожаров, 100 раз они были использованы при тушении возгораний и 218 при патрулировании для обнаружения очагов горения. Для охраны лесов от пожаров были применены и закупленные в прошлом году коптеры с инфракрасными камерами, что позволило оперативно обнаруживать торфяные лесные пожары и успешно их ликвидировать на малых площадях», - сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Помимо пожаров дроны использовали для обнаружения нарушений лесного законодательства 296 раз, а также 70 раз для проверки лесопользователей.

«Еще несколько лет назад мы не могли представить, что квадрокоптеры станут неотъемлемой частью лесного хозяйства. Сегодня мы обследуем с помощью них леса, выявляем нарушителей лесного законодательства и места несанкционированных свалок мусора, они стали главными помощниками в тушении лесных пожаров», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Квадрокоптеры также использовали 91 раз для помощи лесопатологам, например, в обследовании последствий ветровала, для получения картины бурелома с воздуха.