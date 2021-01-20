РИАМО - 20 янв. Главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов призвал москвичей, страдающих сахарным диабетом, сделать прививку от коронавируса.
Он напомнил, что диабетики переносят коронавирус гораздо сложнее. У таких пациентов при коронавирусе поднимается сахар в крови.
«Сегодня есть возможность защитить себя от Covid-19 – сделать прививку. Она не повлияет на развитие диабета и не ухудшит его течение в дальнейшем. Всем москвичам с диабетом я рекомендую вакцинироваться. Этим вы защитите себя от болезни и ее тяжелых последствий. Я, кстати, прививку уже сделал», - сказал Анциферов в видео, опубликованном оперштабом Москвы.
Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают ежедневно. Открыто 100 прививочных пунктов на базе поликлиник, работают выездные пункты вакцинации.
Вакцинация проходит бесплатно. С собой необходимо взять паспорт и при наличии полис ОМC. Справка с места работы больше не нужна — достаточно просто назвать отрасль работы.
Вакцинация проходит с помощью препарата «Спутник V». Отечественная вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся в два приема.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
20 ЯНВАРЯ
- Более 375 тыс доз вакцины «Спутник V» вошло в оборот на текущей неделе. Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.
- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.
- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».
- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.
- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.
- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.
- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.
- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.
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