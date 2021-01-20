РИАМО - 20 янв. Пешеходный мост над железнодорожными путями в Реутове сдали во временную эксплуатацию, после прохождения государственной экспертизы мост будет использоваться на постоянной основе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Работы начались в июне 2020 года и в декабре были закончены. На эти цели ушло около 35 миллионов рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал на объекте в ходе рабочего визита.

«Это важный объект для жителей, который позволяет безопасно переходить с проспекта Мира на улицу Транспортную и в обратном направлении, а также выходить на платформу балашихинской ветви Московской железной дороги. Вопросом транспортной доступности начали заниматься в 2016 году, договаривались о том, чтобы сделать второй путь и увеличить интервал поездов», - сказал Брынцалов.

На сегодняшний день мост сдан во временную эксплуатацию. После прохождения государственной экспертизы будет использоваться на постоянной основе.

«Строительство пешеходных мостов - это важная составляющая в целом вопроса безопасности на железнодорожных путях. В Московской области данному вопросу уделяется особое внимание. У нас ликвидируются так называемые «народные тропы», строятся разноуровневые переходы, активно развивается инфраструктура», - напомнил Брынцалов.

В рамках реализации проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Горьковском направлении предусмотрено также строительство новой пассажирской инфраструктуры на станции Стройка, остановочном пункте Горенки.

Сейчас там уже построены и эксплуатируются пассажирские платформы, пешеходные мосты на станции Стройка.

На станции Балашиха идут работы по демонтажу существующей платформы, строительно-монтажные работы по турникетно-кассовым павильонам.

В 2021 году рядом с железнодорожными станциями и санкционированными пешеходными переходами благоустроят не менее 70 подходов, а также ликвидируют около 300 «народных троп» через железную дорогу.

По словам Брынцалова, на сегодняшний день разработан проект комплексной программы строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути на территории Московской области, в рамках которого планируют построить 20 объектов.