РИАМО - 20 янв. В прошлом году в билетопечатающих автоматах ЦППК пассажиры приобрели порядка 94 миллионов проездных документов, больше всего в автоматах покупают разовые билеты, их было оформлено более 92,3 миллиона штук билетов, говорится в сообщении пресс-службы Центрально пригородной пассажирской компании.

«На втором месте покупка абонементов. Эту услугу в билетопечатающих автоматах оформили более 1,2 миллиона раз. На третьем месте - оформление багажа. За год приобрели 187,3 тысячи билетов», - говорится в сообщении.

Свыше 55,5 миллиона проездных документов в билетопечатающих автоматах пассажиры оплатили безналичным способом. За год доля таких платежей выросла на 12,1%.

Чаще всего билетопечатающие автоматы используют пассажиры Ярославского вокзала, они купили за год свыше 4 миллионов билетов. На втором месте – Курский вокзал, его пассажиры оформили более 3,8 миллиона билетов. Замыкает тройку лидеров станция Железнодорожная, там приобрели более 3,4 миллиона билетов.

«Сейчас почти все получают заработную плату или пенсию на банковскую карту. Для большей части населения безналичная оплата более удобна, чем наличная – кто-то предпочитает использовать пластиковую карту, кому-то удобнее оплата при помощи телефона», - отметил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Он добавил, что в пандемию РФ вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. А это говорит о важности предоставления возможности безналичной и бесконтактной оплаты проезда для пассажиров, а еще об актуальности дальнейшего развития этого канала продаж.

В этом году ЦППК планирует установить свыше 200 новых автоматов для покупки билетов за безналичный расчет. В них можно будет купить билеты только за безналичную оплату.