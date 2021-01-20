РИАМО - 20 янв. В этом году в столичной подземке продолжат развивать Wi-Fi, максимальная скорость интернета превысит 200 Мбит в секунду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В текущем году оптимизируют частоты для более стабильного сигнала, увеличат пропускную способность канала связи, заменят оборудования в тоннелях.

«В 2021 году мы закончим обновление сети Wi-Fi, установим 100 дополнительных базовых станций, повысим пропускную способность канала связи и начнем тестировать новейшую сеть стандарта Wi-Fi 6», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что пассажирам будет доступна максимальная скорость интернета более 200 Мбит в секунду.

В прошлом году пассажиры метро скачали свыше 24 петабайт данных по Wi-Fi. Это примерно равно 5,6 миллиона фильмов в хорошем качестве.

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