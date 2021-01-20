РИАМО - 20 янв. Для эффективной защиты от коронавируса вакцинацию необходимо сделать дважды с интервалом в три недели, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Важно сделать именно два укола, чтобы в организме выработался более стойкий и длительный иммунитет. Пропускать вторую вакцинацию нежелательно. Сделать это можно лишь по одной причине - если человек заболел, появились симптомы ОРЗ. Но по выздоровлении все равно необходим второй укол», - сказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Зинаида Труш.

Перед вакцинацией пациент должен пройти обязательный осмотр у врача. Если температура тела выше 37 градусов, прививку не ставят. Она также противопоказана беременным, кормящим женщинам, людям с ОРВИ, ВИЧ и пациентам, у которых аллергия. Не прививают также людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и болезнями в стадии обострения.

«Первая доза вакцины формирует иммунную реакцию, а вторая создает длительный эффект. Частичный иммунитет формируется уже после первой дозы вакцины на 21 день, а устойчивый - через 21 день после второй вакцинации. Если пропустить второй этап вакцинации, то устойчивый иммунитет не будет сформирован», - подчеркнул главный врач Домодедовской горбольницы Андрей Осипов.

По его словам, получив вакцину, клетки человека начинают производить вирусный белок. Иммунная система обнаруживает его, запоминает и блокирует. Этот навык защищает организм при встрече с Covid-19. Самого коронавируса вакцина не содержит, так что заразиться от нее невозможно.

По поручению президента РФ Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Она бесплатна и делается добровольно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал команду развернуть прививочные пункты: сейчас их свыше 90, а к марту будет 220. Адреса указаны на карте на сайте. В регионе также действуют 23 мобильных комплекса вакцинации.

Прививки от коронавирусной инфекции сделали уже свыше 31 тысячи жителей Подмосковья, в том числе и старше 60 лет. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону «122», в поликлинике и МФЦ.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Более 375 тыс доз вакцины «Спутник V» вошло в оборот на текущей неделе. Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.