РИАМО - 20 янв. Из-за закрытия с 23 января участка метро на улице Миклухо-Маклая (от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная) появится обособленная выделенная полоса, а по существующей выделенке на Профсоюзной улице временно нельзя будет ездить такси, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 23 января по 7 февраля будет закрыт участок «Беляево» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой ветки метро. Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ. Схема движения изменится с 21 января.

«Если автобусы не смогут выдерживать интервалы, придется вводить дополнительные ограничения», - говорится в сообщении.

Также на этом участке перекроют несколько съездов, дублеров, поворотов и выездов, а также ограничат парковочное пространство.

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