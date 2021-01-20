РИАМО - 20 янв. Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки по факту массового отравления учащихся двух школ Красноармейска, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, за два дня в медицинские организации с жалобами на плохое самочувствие обратились более 90 школьников и два сотрудника столовых.

«В настоящее время следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация», — говорится в сообщении.

Пищевые пробы направили в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования. У обратившихся за медпомощью взяли мазки для установления причин недомогания.

Ранее глава Красноармейска Александр Федоров сообщил, что после отравления госпитализировали одного ребенка. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту отравления проверку проводит также прокуратура региона. Ситуация находится на особом контроле министерства образования Московской области.

Контракт с поставщиком питания был разорван.