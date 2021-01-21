РИАМО – 21 янв. На юго-западе столицы с четверга действует новая выделенная полоса для компенсационных автобусов, которые запустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «Беляево» - «Новые Черемушки» столичной подземки закроют на период с 23 января по 7 февраля для прокладки тоннеля Большого кольца метро. Из-за этого будут запущены бесплатные автобусы КМ.

«Чтобы автобусы ездили без задержек, будет организована обособленная выделенная полоса на улице Миклухо-Маклая (от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной)», — говорится в сообщении.

По выделенной полосе на Профсоюзной улице временно запрещено ездить такси. При этом могут ввести и дополнительные ограничения, если автобусы не смогут выдержать интервал.

Ограничения движения вводятся на дублере Профсоюзной улицы, боковом проезде Профсоюзной улице, улице Миклухо-Маклая, на выездах из дворов, с территорий заправок, с парковок. Кроме того, отменяется ряд поворотов и вводится запрет на остановку и стоянку по некоторым адресам в этом районе.

Пассажиров метро призвали в период закрытия участка подземки ездить по Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Сокольнической веткам. Автомобилистам рекомендовали объезжать Профсоюзную улицу по Ленинскому проспекту, улице Введенского, Севастопольскому проспекту или улицам внутри районов.​