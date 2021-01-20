РИАМО - 20 янв. За время первой рабочей недели 2021 года в общественном транспорте Подмосковья выявили свыше 58,5 тысячи нарушений масочного режима, дежурство для проверки соблюдения режима велось на транспорте и прилегающей инфраструктуре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

95% пассажиров, а именно 55,4 тысячи человек, надели маску после просьбы волонтеров.

«Для проверки соблюдения масочного режима на транспорте и прилегающей инфраструктуре дежурили более 4,1 тысячи человек, из них почти 1,5 тысячи волонтеров», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений пришлось на железнодорожный транспорт. Здесь выявили свыше 29 тысяч нарушений, из них 93% пассажиров надели маски. На втором месте расположились автобусы и такси, где обнаружилось 22,7 тысячи нарушений, более 21,7 тысячи нарушений было устранено.

Свыше 200 нарушителей получили постановления о штрафе за отсутствие маски в общественном транспорте. Количество масок, которые добровольцы раздали за прошлую неделю, составило 8,7 тысячи единиц.

Минтранс Подмосковья также провел анализ среднего возраста нарушителей. Таким образом, стало известно, что чаще всего масочный режим в электропоездах нарушают граждане в возрасте от 14 до 30 лет, а в автобусах и такси - от 19 до 40 лет.

Волонтеры вежливо напоминают пассажирам о необходимости ношения маски в транспорте. Так, благодаря их работе свыше 90% пассажиров носят маски в общественном транспорте.

Проезд без маски или респиратора в транспорте наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.