РИАМО - 20 янв. Жителям столицы предложили привиться от коронавируса в театре «Геликон-опера», также в столице открыты 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от Covid-19 в театре «Геликон-опера», где пообщался с горожанами, пришедшими на прививку.

«Сегодня в числе пострадавших отраслей наша сфера культуры, театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры. И когда сами театры вносят посильный вклад в эту борьбу — это гражданский мужественный поступок», — сказал Собянин.

Пункт вакцинации будет открыт с 10:00 до 21:00. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа. Вторую часть вакцины вводят через 21 день. Прививки от Covid-19 делают бесплатно.

Масштабная вакцинация от Covid-19 началась в Москве 5 декабря. Число категорий людей, которым доступна вакцина, постоянно растет.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Более 375 тыс доз вакцины «Спутник V» вошло в оборот на текущей неделе. Наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.