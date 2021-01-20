РИАМО – 20 янв. Введению ипотеки на деревянные дома в России мешает низкое предложение из-за отсутствия интереса застройщиков к такой работе, сообщает Nation News.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о намерениях правительства сделать деревянные дома объектом ипотеки. Эксперты, в свою очередь, сошлись во мнении, что свою роль в этом вопросе также играет непонятность рынка для кредитных организаций.

«Сегодня застройщики неактивно берутся за строительство деревянных домов», - сказал президент компании «Нострой» Антон Глушков.

Он указал на важность формирования массового представительства таких строений по всей России.

Другие эксперты напомнили, что этот сегмент нуждается в типизации проектов. ​